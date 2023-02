Aiuti di Stato | Confindustria stoppa la Germania | ' Non può imporre a tutti la sua linea'

(Di giovedì 9 febbraio 2023)dice no all'Europa a guida tedesca , dal punto di vista deglidiper fronteggiare crisi economica e inflazione. Ne ha parlato il presidente Carlo Bonomi, in un'intervista a ...

...Charles Michel ai 27 capi die di governo, non si fa cenno " perché non era prevedibile al momento dell'invio della lettera " a un altro tema che non potrà essere eluso, ossia gli, già in ...Il presidente è a Bruxelles anche per partecipare al summit dei 27 capi die di governo dell'... L'Ue per la prima volta ha inviato massiccimilitari e sta valutando positivamente le nostre ...

Aiuti di Stato, Meloni: interessi singole nazioni non vadano a scapito di altri Milano Finanza

Ue, aiuti di Stato e flessibilità TGCOM

Meloni e gli aiuti di stato: storia di una patriottica disfatta Il Foglio

Bonomi: “No alla linea tedesca sugli aiuti di Stato, il governo faccia una vera riforma fiscale” La Stampa

Giorgetti alla Ue: «Ok a più aiuti di Stato in cambio di flessibilità su Pnrr e regole fiscali» Il Sole 24 ORE

È tensione tra Italia e Francia nel giorno del vertice straordinario Ue su migranti e aiuti di stato. Arrivando alla riunione, la premier Giorgia Meloni ha detto che l’invito da parte di Emmanuel ...«Dalle notizie che filtrano emerge che, di nuovo, la Germania imporrebbe la sua linea a tutti: sarebbe inaccettabile, un errore per l’Europa. Non è una buona soluzione nemmeno se tutti i Paesi ...