(Di giovedì 9 febbraio 2023)onlineMIUR (15 ore) per insegnare ai docenti dellai fondamenti dele supportarli nell’applicazione delin aula. L'articolo .

Per queste ragioni, Professional Academy (SRL) invita Lei e i Suoi collaboratori/colleghi a ... Si occupa di formazione in tutta Italia e all'estero su, Robotica, STEAM, Microsoft 365, ......nel concetto di smart education e per questo si può collegare alla robotica educativa e al...per progettare i nuovi percorsi da avviare nel nuovo anno scolastico) Professional Academy (SRL)...

(Aidem) Coding e pensiero computazionale per la scuola primaria: strumenti e indicazioni pratiche per introdurli gradualmente (Corso accreditato) Orizzonte Scuola

(Aidem) Piano Scuola 4.0 (PNRR): istruzioni per l’inserimento dei progetti in Piattaforma FUTURA entro il 28/02/23 (Corso online Accreditato MIUR) Orizzonte Scuola

Aidem: CODING e PENSIERO COMPUTAZIONALE: come applicarli nella scuola primaria a partire dal nuovo anno scolastico 2022/23 (Corso online accreditato) Orizzonte Scuola

(Aidem) Robotica Educativa e Coding per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria (Corso Online Accreditato) Orizzonte Scuola