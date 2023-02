Ahó | ma uno dritto a Sanremo ci sta?

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Zuppa di Porro. Aho, ma unoci? Quello che se la prende con i fiori, quello che si ricorda della costituzione quando fa comodo, quella che ci fa la lezioncina sulle donne, quello che strappa la foto di un viceministro, quella che ci dirà che siamo razzisti: un festival di comunisti. E lo dicono loro. Per Merlo è il festival della nuova resistenza. La fake sullo share dice Travaglio. Zalensky fa il giro delle sette chiese e la Meloni non c’è. e i francesi ci escludono dal vertice, Tiè. Disastro Terremoto. Il discorso dell?unione che infiamma: Bidem come Trump. L figuarcci dell’Ai di Google La Bce più che i tassi stringe il credito ci dice Rep e per il Mess, pochi tecnici per il Pnrr. Intervidella Meloni al Sole, su rifornma fiscale, ma poca ciccia. #rasseganmpa9feb L'articolo ...

Forse Egonu non conosce il razzismo africano dei suoi ascendenti , che è tra i più spietati; non lo diciamo per recondite allusioni, ma perché verità impone di essere reali, di dire chespicchio ...Fuori potevi vederlo silenzioso, faceva fatica a parlare in italiano ma con lui eraspasso'. Perchè dopo tanto tempo non sei rimasto nella Lazio 'Ho fatto il settore giovanile per 6 anni, ho ...