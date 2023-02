Agguato con la mitragliatrice in un condominio | all' interno una mamma e suo figlio piccolo | ' È un regolamento di conti'

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Un adolescente armato di kalashnikov entra in un palazzo nel sobborgo di Stoccolma e apre il fuoco contro la porta di un appartamento. Dentro casa c'erano una donna, ex fidanzata di un rapper svedese, ...

Il video dell'è stato diffuso dal Daily Mail, che ha contattato la donna: 'È pazzesco, sono venutiuna mitragliatrice. È stato terrificante', ha detto. Imprenditore offre 2mila euro al ...... alle 15, i funerali di Thomas Bricca, il 19enne ucciso dieci giorni fa ad Alatri in una ...in particolare sul gruppo che nei giorni precedenti l'omicidio era stato coinvolto in due risse...

Agguato con la mitragliatrice in un condominio, all'interno una mamma e suo figlio piccolo: «È un regolamento leggo.it

Siracusa. Tentato omicidio a Grottasanta, l’ex del killer sta con la ... Libertà Sicilia

L'agguato di Fedez è infame, il Festival degli stonati e Fagnani ... ilGiornale.it

L'agguato e gli spari in zona "Scirfi": pena ad 8 anni per tentato ... Biancavilla Oggi

Agguato a Trinitapoli, arrestati tre presunti killer: il movente la faida ... Radio Norba News

Il video dell'agguato è stato diffuso dal Daily Mail, che ha contattato la donna: «È pazzesco, sono venuti con una mitragliatrice. È stato terrificante», ha detto. Imprenditore offre 2mila euro al ...Arrivato il via libera per il rilascio della salma di Thomas Bricca. I funerali saranno celebrati alle ore 15 nella cattedrale di San Paolo. I funerali di Thomas Bricca si terranno domani ad Alatri, p ...