AEW | Il promo di MJF a Dynamite era vero all’80%

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Durante l’ultimo episodio di, MJF ha tenuto unmolto esplicito dove ha citato una ragazza di nome ‘Liv‘ e tutti i fan all’ascolto, conoscendo l’amicizia tra il wrestler e Liv Morgan, hanno pensato si trattasse della superstar WWE. L’ex campionessa di SmackDown è subito salita agli onori della cronaca ma, a quanto pare, la ‘Liv’ alla quale ha fatto riferimento MJF, non sarebbe la superstar di Stamford. La spiegazione Durante il Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez ha spiegato che la storia raccontata da MJF aè in parte vera, ma Liv Morgan non era in auto. MJF e i suoi amici hanno davavuto un incidente d’auto qualche anno fa: il wrestler ha cambiato la storia per adattarla alle sue tattiche da heel, in particolare la parte riguardo a Liv Morgan:“Liv non era nell’auto. MJF ha ...

