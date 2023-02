AEW | I The Gunns sono i nuovi AEW Tag Team Champions!

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’edizione di Dynamite si è conclusa con la vittoria degli Ass Boys contro gli Acclaimed per la conquista dei titoli AEW World Tag. Dopo un incontro ricco di colpi di scena, Billy Gunn, padre deie mentore degli Acclaimed, è arrivato sul ring e, dopo che l’arbitro Stephon Smith è stato messo ko per sbaglio, ha sorretto Anthony Bowens in modo che Austin Gunn potesse colpirlo con una delle cinture del titolo. Ma invece di procedere con l’atteso heel turn, Billy ha spinto Bowens fuori dai piedi prima di affrontare il figlio, solo per poi essere colpito con la cintura dall’altro figlio, Colten. Dopo questa schermaglia famigliare e una ripresa degli Acclaimed chearrivati vicini a vincere, Austin riesce a spingere Bowens contro le corde dove Colten lo a colpito al volto con una delle cinture, Austin ha chiuso il match ...

Bengaluru, February 9: Several weeks ago, Bryan Danielson challenged MJF to a One-hour Iron Man Match in the main event capacity of AEW Revolution, happening about a month from now. MJF responded by ...