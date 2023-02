(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dopo i ben noti fatti di All Out, CMè stato assente a causa di un infortunio al tricipite, per il quale si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Attualmente sta recuperando dall’infortunio, facendo buoni progressi. Mentre alcuni fan non sono entusiasti della possibilità di un suo ritorno in AEW, altri attendono con ansia il ritorno del Second City Saint sul ring. Con gli ascolti in calo per la AEW, vederlonon sarebbe più impossibile. Intervenendo a Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato dello status di CM, rivelando chenei prossimi dueper un semplice motivo: “Gli manca un babyface molto forte. Avevano una possibilità con MJF, ma ovviamente hanno fatto il doppio gioco, e MJF è stato fantastico come heel stasera, ma non ...

Dopo "1.9.9.6.", sul finire della terza parte arrivano due devastanti "fucilate": "Dea" e "... OGR Torino Clicca per acquistare i biglietti WEB & SOCIAL https://www.instagram.com/. ...Dopo "1.9.9.6.", sul finire della terza parte arrivano due devastanti "fucilate": "Dea" e "... OGR Torino Clicca per acquistare i biglietti WEB & SOCIAL https://www.instagram.com/. ...

AEW: CM Punk potrebbe tornare tra un paio di mesi Zona Wrestling

Dutch Mantell: "Le azioni di CM Punk hanno affossato la AEW" World Wrestling

AEW: Novità importanti sul futuro di CM Punk *RUMOR* Spazio Wrestling

AEW: Tony Khan non ha ancora intenzione di licenziare CM Punk Zona Wrestling

CM Punk attacca i ratings della AEW Tuttowrestling

This article is premised on the idea that AEW wants to defeat WWE in the battle for cable television supremacy. That appeared to be on the cards amid the unreal hype generated by All Out 2021. CM Punk ...Manca ormai da diversi mesi, ma i fan voglio capire quale sarà il futuro di CM Punk, che come sappiamo è stato allontanato dalla AEW dopo la lite avuta alla fine di All Out. Durante l’ultima edizione ...