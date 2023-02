Addio a Burt Bacharach | popolare compositore premio Oscar

(Di giovedì 9 febbraio 2023), ildi canzoni come Say A Little Prayer , Raindrops Keep Falling On My Head e tanti altri brani di successo è morto nella sua casa di Los Angeles. Lo...

Bacharach , il popolare compositore premio Oscar di canzoni come Say A Little Prayer , Raindrops Keep Falling On My Head e tanti altri brani di successo è morto nella sua casa di Los Angeles. Lo ...Ha scritto più di 70 canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche del cinema. Bacharach è morto mercoledì nella sua casa di Los Angeles per cause naturali, ha dichiarato giovedì la ...

Il grande compositore americano è morto a 94 anni nella sua casa di Los Angeles. Insieme al paroliere Hal David ha scritto alcune delle canzoni pop più belle di sempre, vincendo 3 Premi Oscar ...È morto a Los Angeles all'età di 94 anni Burt Bacharach, gigante della musica del Novecento e leggendario compositore di ...