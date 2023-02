Addio a Burt Bacharach | le cover italiane | da Patty Pravo e Mina al duetto con la Carrà video

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il cantante e compositore statunitenseè morto per cause naturali nella sua abitazione di Los Angeles all’età di 94 anni: lo ha reso noto la sua agente, Tina Brausam. Nel corso della sua lunga carrierasi è aggiudicato tre premi Oscar per la miglior colonna sonora e otto premi Grammy; le sue canzoni – scritte soprattutto per Dionne Warwick – sono state eseguite da oltre un migliaio di artisti fra cui Gene Pitney, Cilla Black, Dusty Springfield, Jackie DeShannon, Bobbie Gentry, Tom Jones, Herb Alpert e B. J. Thomas. Il suo repertorio – 48 successi da Top 10, nove numeri 1 e oltre 500 composizioni, 3 Oscar e 8 Grammy – ha abbracciato il pubblico di diverse generazioni Los Angeles, 9 feb. – (Adnkronos) – Da “Magic moments” a “I’ll never fall in love again”, da “Walk on by” a “I say a little prayer”, passando ...

- Era forse l'ultimo dei romantici della musica popolare americana:Bacharach è morto oggi a Los Angeles all'età di 94, per cause naturali. Diventato una leggenda fina dagli anni '60, deve i ...Chi non conosce brani immortali come Raindrops keep falling on my head, Walk on by, I say a little prayer,What the world needs now e Magic moments , solo per citarne alcuniBacharach ha saputo ...

Burt Bacharach, compositore, musicista e cantante, tre volte vincitore del premio Oscar, è morto ieri, mercoledì 8 febbraio, nella sua casa di Los Angeles. Aveva 94 anni. A riferire la notizia, ...