Addio a Burt Bacharach e alla sua "musica non colta" solo perché non vestiva lo smocking

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Se ci si pensa, già pronunciare un po’ di voltesuona come un piccolo arrangiamento messo insieme con delle trombe sordinate. Ma non è detto che tutti amino un certo tipo dicon arrangiamenti colmi di trombe, di altri fiati e magari pure di archi. Perciò chepotesse essere un grande musicista lo compresiquando molti altri c’erano già arrivati da un bel po’ e accadde a causa d’uno stranissimo equivoco. Quando usci l’antologia “Travelogue” di Joni Mitchell, un giornale specializzato scrisse pressappoco così: “Sì, i brani sono senza dubbio le grandi canzoni di Joni Mitchell che tutti conosciamo, ma Larry Klein, il produttore, poteva risparmiarci tutti questi mielosissimi arrangiamenti”. In ...

E' proprio a causa di questo grosso equivoco che mi sono gettato a capofitto tra le braccia diBacharach, cominciando evidentemente da ciò che mi era più vicino: il disco che compose insieme a ...NEW YORK -Bacharach , il popolare compositore premio Oscar di canzoni come Say A Little Prayer, Raindrops Keep Falling On My Head e tanti altri brani di successo e' morto nella sua casa di Los Angeles. Lo ...

È morto a 94 anni il compositore americano. I suoi arrangiamenti che nella stessa canzone portano dal riso al pianto, uno scatenamento di emozioni improvvise ...Il cantante e compositore statunitense Burt Bacharach è morto per cause naturali nella sua abitazione di Los Angeles. Aveva 94 anni.