Addio a Burt Bacharach. Autore di oltre 500 tra canzoni e colonne sonore ha vinto 3 Oscar e 8 Grammy

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 febbraio 2023), leggendario compositore americano di brani quali “I say a little prayer” “Raindrops keep fallin’ on my head”, è morto all’età di 94 anni. Lui e il suo eterno paroliere Hal David hanno firmatotalmente famose e usate talmente spesso negli spot televisivi che è diventato difficile identificare l’esecutore originale. Per la sua musa Dionne Warwick,ha scritto pezzi quali “Don’t Make Me Over” o “I’ll Never Fall In Love Again”. Il toccoè facilmente riconoscibile: arrangiamenti distinti e solo apparentemente semplici. “Ho una sola regola: non rendere le cose difficili per l’ascoltatore”, una delle sue dichiarazioni più famose. Ma le sue composizioni sono in realtà piene di battute asimmetriche e complesse progressioni di accordi., bello e ...