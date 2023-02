‘Accusa premeditata’ | il romanzo d’esordio in prosa di Gerry Di Lorenzo

Leggi su 900letterario

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Accusa premeditata, pubblicato con PAV Edizioni, è il primoindiDiDiè nato il 27 giugno 1975 in provincia di Napoli, dove trascorre la sua infanzia. Fin da piccolo coltiva l’amore per la poesia e la musica che lo porterà a formarsi tra Zocca (Mo) e Roma. Tornato a Napoli, si laurea e intraprende l'attività di libero professionista, senza mai abbandonare le sue vere passioni. Nel 2019 pubblica la sua prima silloge poetica: Pensieri di un poeta mediocre. Nel 2021 pubblica la sua seconda silloge poetica: In viaggio. Il 2022 è l'anno del suo primo: Accusa premeditata. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.