Accoltellato nel Napoletano | indagano i Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMiano (Na) – Ferito alla schiena e ad un gluteo con un’arma da taglio: è accaduto ieri sera a Miano (Napoli). Sono stati idella stazione di Secondigliano ad intervenire al Cto per un 35enne ferito. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato ferito ad un gluteo e alla schiena, in circostanze ancora da chiarire. Il ferimento in via Vittorio Veneto, intorno alle 20.30. Il 35enne è ancora in osservazione, non in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.