Accoltellato a Termini | i genitori | “Non si può uccidere per 20 euro”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’ennesima aggressione alla stazionesi è consumata domenica scorsa, 5 febbraio. Un cameriere di Milano, un 46enne, era venuto a Roma per lavoro, sperava semplicemente di poter trovare un po’ di serenità nella Capitale, di guadagnare quel tanto che gli serviva per mantenere la sua famiglia: un’occupazione, la sicurezza di un’entrata economica, qualche amico. Cameriere vittima di un agguato aLe aspettative di Luca A.B. non erano ambiziose, ma erano probabilmente quelle di qualsiasi persona comune che si aspetta di raggiungere una certa stabilità. Invece, domenica scorsa è stato vittima di un agguato. Tre ragazzi nordafricani di 40, 31 e 19 anni lo hannoripetutamente all’addome per 20. Ora il cameriere di origine milanese si trova ricoverato in gravi condizioni all’Umberto I. I tre ...

Mentre il sindaco Roberto Gualtieri è 'aggiornato sulle condizioni del quarantaseienne ferito gravemente alla stazione'. Il sindaco inoltre è in costante contatto con il Viminale ed è stata ...Panico, allarmismo No, sereno realismo Niente panico e impanicato urlare securitario: andare alla stazionedi Roma non equivale ad essere rapinato e. Però sereno e lucido e ...

Accoltellato alla stazione Termini di Roma durante una rapina: gravissimo 46enne Repubblica Roma

Roma, uomo accoltellato davanti alla stazione Termini: è gravissimo Corriere Roma

Arturo accoltellato per 20 euro alla Stazione Termini: è ancora in pericolo di vita Fanpage.it

Termini: accoltellato all'addome e rapinato da una banda, 46enne in fin di vita RomaToday

Accoltellato a Termini durante rapina, gravi le condizioni Agenzia ANSA

A Roma, nell’area della Stazione Termini, c’è un problema di sicurezza pubblica. Ieri si è consumata la seconda grave aggressione con coltello, nel giro di soli 40 giorni, nei pressi del… Leggi ...Due coltellate al fianco per aver reagito alla rapina e alla stazione Termini torna la paura. Sull’agguato di domenica sera in via Giolitti, a pochi metri dallo scalo ferroviario, sono in ...