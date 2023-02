Abodi | «Pm anti Juve? Evidente inopportunità»

... come tifoso sono del Napoli, come pubblico ministero sono- juventino e contro i ladrocini'. ... Non ha osato esprimersi il ministro dello Sport, Andrea, che si è limitato ad un cinguettìo: '......della Procura di Torino che ha indagato sulla Juve e che nel 2019 si dichiarò in un convegno pubblico '- juventino'. 'Ogni parola in più sarebbe inopportuna da parte mia" ha concluso. E ...

Continua il caso Santoriello: spunta un nuovo video in cui il pm esprime commenti anti Juve. Il commento del Ministro dello Sport Abodi ...Il ministro dello Sport: "Linguaggio che non è istituzionale e consono con il ruolo professionale che si svolge" ...