'A Sanremo si parli di foibe'. Anche il ministro Sangiuliano in pressing - Magazine - Sanremo

Il ministro della Cultura rilancia la proposta di Fratelli d'Italia. Simone Cristicchi: 'Al festival ha trovato spazio un comico squallido, si possono trovare 20 secondi anche per questo ...... un festival della canzone, ma è un'occasione per sensibilizzare sui grandi temi della società e per questo credo chedebba sempre essere plurale. Mi piacerebbe che per una volta si parlasse ...

"A Sanremo si parli di foibe". Anche il ministro Sangiuliano in pressing QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo 2023, appello Sangiuliano: "Festival parli di foibe il 10 ... Adnkronos

Sanremo, Mollicone (Fdi): Domani Giorno del Ricordo si parli di foibe Agenzia CULT

Sanremo 2023: l'ordine di uscita della terza serata. Ancora boom ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo 2023, conferenza stampa terza serata. Coletta si dissocia da Fedez. Amadeus difende Angelo Duro Radio Zeta

Di contro sul palco di Sanremo, davanti a una platea impellicciata e davanti ... ha seguito la scia del 'cosa funziona adesso Ok, allora parlo di questo'.Ne parliamo con Giuseppe Latour, Il Sole 24 Ore. Il resoconto della 2a serata del Festival di Sanremo 2023 con Marta Cagnola.