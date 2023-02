A R Andata e racconto | ecco il concorso letterario di FS e Salone del Libro

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ferrovie dello Stato Italiane e ildeldi Torino hanno lanciato unper esordienti che ha riscosso molto successo tanto da ricevere ben 2mila testi. Venerdì scorso, 3 febbraio, è scaduto il termine per inviare racconti inediti per “A/R. Appunti di viaggio”, con il filo conduttore del viaggio, declinato nelle sue varie accezioni. Per ildele per il Gruppo FS, guidato dall’ad Luigi Ferraris, la partecipazione va oltre le aspettative, confermando FS come propulsore di iniziative e progetti culturali per il sociale. Un fenomeno quello dell’interesse verso la scrittura che merita di essere approfondito, perché è vero che siamo “un popolo di poeti, di artisti, di eroi…”, ma con l’avanzare della ...