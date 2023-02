A Palomonte foto sul sito hot | la mamma di una 16enne | “Ragazze raggirate da un amico”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti– “Mia figlia è distrutta e da giorni. Si è rinchiusa in casa e piange. Lesono statedal loro migliore”. E’ il racconto, con le lacrime agli occhi e la rabbia di, il dramma che sua figlia, appena, sta vivendo, insieme ad altre decine di ragazzine minorenni e donne maggiorenni, tutte residenti a. E’ il dolore intimo esternato da unadel paesino del cratere salernitano, che ha visto la figlia insieme ad altre, finire su unporno con la pubblicazione die video privati rubati dai social, da vecchie chat private e in alcuni casi scattate di nascosto, da un giovane dello stesso paese, mentre le ...

Alcune delle foto sarebbero state anche acquisite da chat private. Le vittime avrebbero saputo della cosa attraverso un passaparola, trasformato poi in denuncia alla polizia postale. Alcune delle ...tutte residenti a Palomonte, sono finite – come riporta, in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – con tanto di nome e cognome, a loro insaputa, nel pericoloso vortice della rete ...