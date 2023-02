A Londra Zelensky ha celebrato la vittoria sull’idea stessa della guerra

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Pubblichiamo il discorso del presidente ucraino Volodymyrpronunciato alla Camera dei comuni dil’8 febbraio 2023. Popolo del Regno Unito e suoi onorevoli rappresentanti, tutti i popoli dell’Inghilterra eScozia, del Galles e dell’Irlanda del nord, di tutte le terre che hanno ospitato anime coraggiose da quando l’Europa è nata, sono venuto qui e sono davanti a voi a nome dei coraggiosi. A nome dei nostri guerrieri che ora sono in trincea sotto il fuoco dell’artiglieria nemica. A nome dei nostri artiglieri aerei e di tutti i difensori dei cieli che proteggono l’Ucraina dagli aerei e dai missili nemici. A nome dei nostri carri armati che combattono per ripristinare il nostro confine ucraino. A nome dei nostri coscritti che vengono addestrati ora, anche qui in Regno Unito. Grazie, Regno Unito! E che saranno poi ...