(Di giovedì 9 febbraio 2023) In arrivo per i comuni die Linosa un contributo di duee mezzo di euro per il 2024 «in considerazione dello straordinario aumento del numero deglidi migranti» avvenuto lo scorso anno. È quanto prevede l’emendamento al decreto Milleproroghe che è stato approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Duee mezzo di euro pere Linosa Fondi che daranno respiro all’Isola. «Questa norma – diceAttilio Lucia – consente al Comune die Linosa di continuare a garantire i servizi ai cittadini, evitando il default finanziario. Vogliore Matteo Salvini e tutti i senatori della Lega che hanno lavorato strenuamente in Commissione per far passare questa norma e ...

PALERMO, 09 FEB In arrivo per i comuni die Linosa un contributo di 2,5di euro per il 2024 "in considerazione dello straordinario aumento del numero degli sbarchi di migranti" lo scorso anno. E' quanto prevede l'emendamento ...... riformulato dal governo, per destinare ai Comuni die Linosa un contributo di 2,5di euro per il 2024, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di ...

Migranti, record di sbarchi: in arrivo 2,5 milioni per Lampedusa e Linosa Quotidiano di Sicilia

Boom di sbarchi e di migranti, arrivano 2,5 milioni per sostenere Lampedusa e Linosa BlogSicilia.it

Milleproroghe, in arrivo 2,5 milioni per Lampedusa e Linosa; Lucia: “contributo che evita il default ... Grandangolo Agrigento

A Lampedusa 2,5 milioni per il boom di sbarchi. Il vicesindaco ringrazia il governo Secolo d'Italia

Isole minori: 1,4 milioni di euro per trasporti residenti e lavoratori anche di Lampedusa e Linosa La Sicilia

Un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024 è in arrivo per i comuni di Lampedusa e Linosa. E’ quanto prevede l’emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari ...In arrivo per i comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024 "in considerazione dello straordinario aumento degli sbarchi" ...