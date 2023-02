A 20 anni Grignani | la frase sfuggita che gela Amadeus

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Gianlucaassoluto protagonista della terza serata del Festival di Sanremo. Il cantante ha interrotto l'esibizione per un problema tecnico. Si è scusato col pubblico e anche con l'orchestra: "È colpa mia per un problema sul volume". Dopo un attimo di imbarazzo ha aggiunto una battuta su Blanco: "Io a 20non l'avrei saputa gestire, ho imparato". Insomma unache di fatto suona come un assist al cantante che nella prima serata ha di fatto distrutto i fiori presenti sul palco affermando di aver avuto un problema durante l'esibizione. Insommacon la suaha voluto tendere la mano al 20enne Blanco che di fatto è diventato, in negativo, il protagonista della prima serata della kermesse. Come uno "zio"giustifica Blanco. Lui ha imparato la lezione ...

Sempre più Settanta la bella Levante, ancora una volta con un look firmato Etro: camicia nera ... dopotutto, se è sulla scena da 60 anni non può essere di certo un caso. Amadeus lo raggiunge ... Sanremo 2023, Gianluca Grignani si ferma e allude a Blanco. "Sono diventato grande e ho imparato"

Gianluca Grignani a metà della sua esibizione al Festival di Sanremo interrompe e chiede di riprendere, con un riferimento ironico alla vicenda Blanco. "A cinquant'anni so come si fa, a 20 non lo ...09 feb 2023 - Come Blanco ha un problema, ma ripete la performance: "A 50 anni queste cose le capisci, a 20 no".