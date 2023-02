Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Gli eventi datati 9Nel 1983 vinse anche lui la Coppa delle Coppe e la Supercoppa europea con l'Aberdeen e in patria ha conquistato vari titoli: compie sessant'anni John Hewitt. E' nato lo stesso giorno di Daniel Bravo, che con la maglia del Parma non riuscì a fare la differenza ma in Francia festeggiò vari successi (senza dimenticare la Coppa delle Coppe del '96). Con i 'Bleus' è stato campione d'Europa nel 1984, anche se scese in campo una sola volta. Il 91963 è venuto al mondo anche Gianni Cristiani, 75 presenze in Serie A (tutte con la Cremonese) e 133 nel torneo cadetto –compreso uno spareggio- tra grigiorossi, Varese, Catanzaro ed Empoli.