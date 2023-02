8 azioni in cui Saponara sembra il più forte al mondo

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Immaginate una cosa. Avete la possibilità di viaggiare nel tempo; non dico di tornare nell’età del ferro, e nemmeno nel rinascimento. Giusto una cinquantina d’anni, di tornare agli anni ‘70. Immaginate di incontrare un appassionato di calcio, uno fissato, uno a cui non frega niente del crollo dell’Unione Sovietica o dell’arrivo di internet. Le prime cose che vuole sapere sono: “L’Italia ha vinto i Mondiali, chi è il nostro miglior giocatore, chi è il piùdel, chi è il nuovo Pelé?”. Allora voi tirate fuori il vostro telefono. “Cos’è? Un televisore portatile?”. Ora immaginate di avere una sola compilation a disposizione, di un solo giocatore, con clip limitate, quale scegliete, chi gli fate vedere? In questo articolo voglio convincervi che la scelta migliore non sia né Messi né Ronaldo, non sia né Mbappé né Haaland, bensì Riccardo ...