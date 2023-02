31 Raptor posson bastare

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Alle 15:13:55 locali (le 21:13 UTC) si è tenuto il tanto atteso static fire di quasi tutti i motori del Super Heavy B7, il mega-booster di SpaceX nel programma Starship. Si è trattato dell'accensione, anche se per pochi secondi, del razzo più potente della Storia. Ed ora non resta che il primo volo...

Lenovo ha svelato le novità nel portfolio di PC formato Tiny: ThinkCentre neo 50q è un desktop salvaspazio da 1 litro con processori Intel Raptor Lake, progettato specificamente per i clienti delle PM ...