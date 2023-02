- Con prestiti da tutto il mondo, questa è la più grande mostra sul pittore mai realizzata. Dal 10 febbraio al 4 giugno'E' un mistero comeottenga questo focus, questa bellezza intensa' dice il direttore del Riiksmuseum Taco Dibbits, 'è come un momento in cui il tempo si ferma, e qui ci sono 28da ...

28 quadri di Vermeer su 37 approdano al Rijksmuseum ad Amsterdam TGLA7

La super mostra evento di Johannes Vermeer apre ad Amsterdam ... Il Sole 24 ORE

Le assenze di Vermeer la Lettura del Corriere della Sera

Delft e Vermeer senza gli orecchini di perle La Stampa

Ad Amsterdam la più grande mostra su Vermeer: ecco i capolavori da tutto il mondo la Repubblica

Con prestiti da tutto il mondo, questa è la più grande mostra sul pittore mai realizzata. Dal 10 febbraio al 4 giugno ..."E' un mistero come Vermeer ottenga questo focus, questa bellezza intensa" dice il direttore del Riiksmuseum Taco Dibbits, "è come un momento in cui il tempo si ferma, e qui ci sono 28 quadri da ...