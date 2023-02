115 anni di storia | sapore e tradizione Auguri alle Fettuccine al doppio burro di Alfredo Di Lelio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “e la sua Roma”. Questo il titolo che ha dato il via ai festeggiamenti delle rinomate e famosissimee parmigiano diDi, che quest’anno compiono ben 115. E come ogni anno, le proprietarie del ristorante “Il vero”, Ines Die Chiara Cuomo, le hanno celebrate con gli stessi ingredienti che hanno reso magici ogni compleanno: amore,. Varcata la soglia del ristorante, accolti dalla gentilezza di Ines e di Chiara, siamo stati da subito trasportati in un “viaggio artistico”, in una Trastevere di un tempo che fu (tema scelto quest’anno per onorare il giovane trasteverino) animata da stornelli romani e aneddoti di una città antica ...