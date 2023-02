10 curiosità su Titanic per i suoi 25 anni

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Era il 1997 quando l’atteso film di James Cameron, di cui si parlava da qualche tempo, usciva al cinema. Laera già alta ma mai ci si sarebbe aspettati di assistere ad una vera e propriamania. In effetti la romantica storia d’amore tra lo squattrinato Jack, in cerca di un sogno, e della vivace Rose, bisognosa di libertà, ha incantato un numero imprecisato di spettatori diventando il terzo film di maggior successo a livello mondiale. Un risultato cui ha contribuito anche il fascino della drammatica vicenda storica ed umana del, capace di diventare il teatro perfetto per una delle coppie più amate del grande schermo: Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Oggi tutto questo sta per tornare. Per festeggiare i venticinquedalla sua uscita nelle sale, infatti, il film sarà nuovamente proiettato il ...