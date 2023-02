Zuppa di Pollo saporitissima e con Solo 270 Kcal!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Quella die verdure è un piatto unico, gustoso, genuino e riscaldante. Leggera, ma nutriente, questa ricetta contiene tutto ciò che serve al nostro benessere quotidiano: proteine, carboidrati, vitamine, fibre, sali minerali e tanta acqua, per reidratare l’organismo. Apporta270 calorie a porzione e vi permette di mantenervi in linea, senza rinunciare ai piaceri della gola. In 20 minuti imposterete la preparazione che cuocerà in mezz’ora circa e in meno di un’ora, porterete in tavola una vera e propria sciccheria. Le dosi che vi consigliamo, soddisfano il palato di 5 persone. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo! Ladie verdure: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: 2 cosce di2 carote 2 gambi di sedano 2 cipolle 1,5 litri di acqua 2 spicchi ...