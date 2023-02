Zelensky si fa il tour dell' Europa | serie di incontri a Londra e Parigi | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrè volato oggi a: dall'incontro con il primo ministro Rishi Sunak a quello con Re Carlo,porta la causa di Kiev in. Parlando a Westminster ha detto che "la libertà vincerà" in Ucraina, e ha chiesto al Parlamento britannico l'invio di nuovi jet a Kiev per combattere la guerra contro la Russia. Poi, il viaggio a, dove oltre a Macron c'è anche Scholz, infine domani la visita a Bruxelles. Secondo alcune indiscrezioni il leader ucraino parteciperà al Consiglio europeo, che potrebbe svolgersi in un'unica giornata, e a una plenaria straordinaria del Parlamento europeo, convocata per domani dalle 10 alle 11.