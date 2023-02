Zelensky | Sanremo e noi Il barometro di Arditti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Gestione pasticciata quella dell’intervento del presidenteal Festival di. Prima il video, poi il messaggio scritto: il tutto senza sopire davvero le polemiche, che restano vive anche dopo l’approdo al testo letto da Amadeus. Ma come la pensano gli italiani? Lo vediamo chiaramente nel lavoro di Swg, che ha proposto la domanda al campione quando ancora si pensava all’intervento in video. Cosa c’è dentro questa posizione della maggioranza? Tante cose in realtà. C’è stanchezza verso una guerra che va avanti da un anno, ma c’è anche una quota di ostilità agli Usa e all’Europa che alberga tanto a destra quanto a sinistra. Poi c’è chi simpatizza per Putin (ma non lo dice in pubblico), così come c’è chi sente puzza di propaganda di fronte alla “profanazione” della sacralità musicale del Festival (che per la verità di incursioni fuori ...