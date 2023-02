Zelensky a Londra incassa la promessa dei jet. E stasera vede Macron

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il premier britannico Rishi Sunak ha chiesto al ministro della Difesa di valutare se il Regno Unito possa fornire jet da combattimento all’Ucraina “a lungo termine”. Questo è quanto emerso da una visita a sorpresa adel presidente ucraino Volodymyr, dopo la quale il portavoce del primo ministro ha dichiarato chesta “valutando attivamente la possibilità di inviare jet”. I commenti sono arrivati poche ore dopo un discorso dial parlamento inglese a camere riunite durante il quale il leader ucraino ha rinnovato l’appello affinché vengano forniti aerei da combattimento nel tentativo di respingere l’invasione della Russia. Dunque si inverte l’opinione secondo cui il governo inglese sosteneva che non fosse “pratico” inviare sistemi complessi che richiedono un lungo addestramento per essere ...

La promessa del Regno Unito di sostenere Kiev nei prossimi anni e i jet da combattimento nel lungo termine. Parigi e Bruxelles prossime tappe.Giornata densissima di impegni per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, iniziata in Gran Bretagna e conclusa in Francia con incontri con i tre capi di stato Rishi Sunak, Emmanuel Marcon e Olaf Sc ...