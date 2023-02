Zelensky a Londra | colloquio con Sunak sugli aiuti militari all' Ucraina

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)(REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “Il Regno Unito è stato uno dei primi Paesi ad aiutare l'. E oggi sono aper ringraziare personalmente il popolo britannico per il suo sostegno e il primo ministro Rishiper la sua leadership”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, che oggi si è recato aper incontrare.“Durante l'incontro con il primo ministro Rishi, l'argomento chiave è stato la cooperazione nel settore della difesa. Ho informato il Primo Ministro del Regno Unito della situazione in prima linea e delle esigenze delle forze armate ucraine in termini di armi e attrezzature– ha spiegato-. E' importante che l'riceva dai ...

... dopo quella compiuta negli Usa a dicembre, e la prima in Europa, come sottolineano i media locali evidenziando la scelta didi visitareprima di Bruxelles. Sunak ha accolto l'ospite ...Domani possibile una visita alle istituzioni Ue a Bruxelles . Il presidente ucraino Volodymyr, che in mattinata e' stato ricevuto adal primo ministro Rishi Sunak e dal re Carlo III e ha tenuto un discorso al Parlamento britannico, e' atteso nelle prossime ore a Parigi dove ...

Ucraina, Zelensky a Londra incontra re Carlo e il premier inglese Sunak Sky Tg24

Ucraina, la diretta - Zelensky a Londra e Parigi, poi a Bruxelles. Mosca: "Rischio reale di scontro diretto con gli Usa" Il Fatto Quotidiano

Zelensky arriva a Londra con l'aereo, vuole tornare con i caccia. Sunak: "Con voi fino alla sconfitta di Puti… L'HuffPost

Zelensky a Londra: "Grazie, avete fatto l'impossibile per l'Ucraina | Ci servono jet da combattimento" | Sunak ordina di valutare quali inviare TGCOM

Zelensky arriva a Londra, l'intervento a Westminster: «Abbiamo la libertà, dateci gli aerei per difenderla» Open

Vi parlo «a nome dei coraggiosi» che combattono nelle trincee o per difendere i cieli dalla Russia e per «ripristinare la sovranità dell'Ucraina» sul suo territorio. Così il presidente ucraino Volodym ...AGI - Un viaggio a sorpresa per Volodymyr Zelensky che toccherà varie tappe europee. Prima Londra, poi Parigi e domani a Bruxelles. La ricerca di armi, aiuti e solidarietà alla causa ucraina, mentre ...