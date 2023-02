Zaniolo Verso il Galatasaray | Il Messaggio di Sfida a Mourinho

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nicolòè arrivato a Istanbul come una tempesta, pronto a firmare con il. L’attaccante della Roma ha preso un volo privato da Milano, accompagnato dal padre Igor, dalla mamma Francesca Costa e dall’intermediario George Gardi. I tifosi del Gala sono entusiasti dell’arrivo del giovane, che diventerà a tutti gli effetti un calciatore della squadra più titolata della Turchia. L’ufficialità dell’accordo è attesa nelle prossime ore, quando Nicolò svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto che lo legherà alla squadra fino al 2027. La trattativa tra Roma eè ancora in corso, nonostante le parti stiano limando le cifre dell’accordo (a Trigoria incasseranno circa 20 milioni più bonus). Prima di brindare ufficialmente all’inizio della sua nuova vita, però, il classe ’99 dovrà aspettare ancora qualche ...

La maglia azzurra resta un chiodo fisso nella testa di, con lo stesso ct Mancini che non ha mai nascosto la stimail calciatore spezzino.E sognaper il futuro: 'turco, clausola Milan'. Rassegna stampa, le prime pagine ... i movimenti di mercato del Barcellona, che prova a scappareil titolo e intanto continua nel ...

Zaniolo verso il Galatasaray: addio alla Roma vicino. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Roma, Zaniolo verso il Galatasaray: dettagli e cifre dell'operazione Tuttosport

Zaniolo verso il Galatasaray, accordo in chiusura AGI - Agenzia Italia

Zaniolo verso la Turchia RaiNews

Calciomercato Milan – Zaniolo verso il Galatasaray: le ultime | News Pianeta Milan

Nuovi scenari di calciomercato attendono Zaniolo: l'ex Roma potrebbe presto fare le valigie per tornare di nuovo in Italia ...Nicolò Zaniolo è ormai ad un passo dal diventare un giocatore del Galatasaray: per potenzialità del giocatore ed investimento economico, il passaggio in Turchia del ...