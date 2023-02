Zaniolo saluta la Roma |  «Mi hai fatto crescere Se ne sono dette tante | ma è stato un onore»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ora è ufficiale: Nicolòè un giocatore del Galatasaray. Laha ufficializzato la cessione sui suoi canali social. “L’AScomunica di aver raggiunto un accordo con il Galatasaray per il trasferimento di Nicolò. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo.è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa”. Ufficiale: Nicolòceduto al Galatasaray.#ASpic.twitter.com/6BfAyM6pfz — AS(@OfficialAS) February 8, 2023hato il suo ormai ex club con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “arrivato da te che mi hai accolto come se fossi a ...

Lo ha scritto Nicolòsui social in un post d'addio alla Roma. "Questo viaggio è fatto di emozioni uniche che custodirò per sempre, come quel 25 maggio dell'anno scorso, quel gol, quella coppa.L'ultimo strappose l'è regalato quando era già sull'aereo per Istanbul, postando su Instagram una foto delle ... Nicolòcosì Roma e la Roma. L'ennesima trovata social fa da congedo ad un'...

