Zaniolo al Galatasaray | le cifre dell’affare

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Roma ha ufficializzato il trasferimento di Nicolòal. “L’As Roma comunica di aver raggiunto un accordo con ilper il trasferimento di Nicolò. L’attaccante passa alla squadra turca a titolo definitivo.è arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, collezionando 128 partite e 24 gol con la maglia giallorossa”, scrive la Roma. Per il giocatore un contratto di 4 anni e mezzo.guadagnerà 1,5 milioni di euro in 4 mesi, mentre la prossima stagione riceverà 3,5 milioni di euro. L’accordo con la Roma prevede invece una cifra fissa di 16,5 milioni di euro, a cui verranno aggiunti 13 milioni di bonus, a seconda delle prestazioni sia del giocatore che del club. A questi vanno aggiunti 2 milioni garanti alla Roma in ...