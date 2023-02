Zanetti | «Skriniar? Offerta Inter era importante! Derby già archiviato»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Perserata al suo ristorante, El Gaucho a Milano, in occasione dei vent’anni di attività. Ai cronisti presenti, il Vice President dell’ha commentato il momento della squadra e il mancato rinnovo di. LA GIOIA – Javierè felice per l’1-0 sul Milan di domenica scorsa: «Un’ottima, che ha affrontato questonel migliore dei modi. Credo che la vittoria sia stata meritata, però ormai siamo già a mercoledì: ilè già, il focus è già a lunedì dove ci sarà una partita molto importante. Lunedì incontro Dejan Stankovic, sicuramente ci sarà un grandissimo abbraccio fra noi due perché abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Poi ognuno penserà alla sua squadra. Il Porto? Si avvicina la Champions League, per ...

Il presente dell'Inter secondo. Nodo: il mercato incerto . Il retroscena su Messi. "Quando ha lasciato il Barcellona e c'è stata la possibilità ho parlato con Messi, sono rimasto ...Fa la differenza in qualsiasi gruppo", ha detto. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(...!1) Da una nota lieta ad una dolente: "Non lo so, ma è semplice: noi abbiamo proposto il ...

