Zamorano | «Scudetto all’Inter? Nel calcio nulla è assicurato | sono sempre esistiti i miracoli»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ivan, ex attaccante dell’Inter, ha parlato in merito alla lottain questo campionato di Serie A Ivan, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Nel. L’Inter deve pensare che mancano tantissime partite, però se il Napoli gioca così è difficile pensare allo. Però l’Inter deve sognare, deve fare quello che ha fatto contro il Milan, pensando che magari il Napoli qualche partita può perderla e allora può trovarsi più su». L'articolo proviene daNews 24.

