Youth League | la Juve è fuori ai rigori contro il Genk

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Due espulsi e poi l’errore di Yildiz dal dischetto: laPrimavera esce dallaagli spareggiilLaPrimavera di Paolo Montero esce allo spareggioildallai belgi finisce 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari e nella lotteria deisbaglia il turco Yildiz. Partita non semplice per i giovani bianconeri, che hanno dovuto giocare in nove per lunga parte della partita, con le espulsioni di Nonge e Dellavalle. L'articolo proviene da Calcio News 24.