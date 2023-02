Youth League 2022 2023 | calci di rigore fatali per la Juventus | è il Genk a passare agli ottavi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Pomeriggio amarissimo per lain: i bianconeri, costretti a giocare l’ultima mezz’ora in 9 contro 11 causa le espulsioni di Della Valle e Boende, riescono a bloccare ilsullo 0-0 dopo una gara giocata con personalità, poi cedono per 4-3 dopo idi. Fatale l’errore di Yildiz e il team belga di qualifica per glidi finale della competizione europea giovanile, eliminando i ragazzi di Montero ai play-off. Tanti rimpianti per la, che aveva giocato meglio nonostante la doppia inferiorità numerica ed era andata più volte vicina al gol, in particolare con il subentrato Anghelé, autore di una fantastica conclusione a giro che si è stampata sul palo. SportFace.

Questo pomeriggio è andato in scena lo spareggio ditra l'Inter Primavera e il Rukh Lviv. Ecco come è andata Questo pomeriggio è andato in scena lo spareggio ditra l'Inter Primavera e il Rukh Lviv, con gli avversari dei ...La partita Genk - Juventus di Mercoledì 8 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale dellaGENK - Mercoledì 8 febbraio 2023, allo Cegeka Arena di Genk, andrà in scena Genk - Juventus , match valido per gli ottavi di finale della2022 - 2023 ; calcio di inizio ...

Youth League, Ruh Lviv-Inter 5-4 dcr: nerazzurri eliminati, calci di rigore fatali fcinter1908

Youth League, Mancini: 'Gara complicata ma dipende da noi, possiamo farcela!' ilBianconero

Walz protagonista in Youth League con il suo Borussia Dortmund Ottopagine

Genk Juve Primavera, bianconeri in 10! Espulso Dellavalle: cos’è successo nella ripresa del match di Youth League Si complica la partita della Juve Primavera di Montero sul campo del Genk. La qualific ...Ci sono anche Sheriff Kassama e Alem Nezirevic, gli ultimi arrivati in casa Inter Primavera, nella lista dei giocatori convocati da… Leggi ...