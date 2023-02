Yemen | diventare madre in un Paese devastato dalla guerra | sanità al collasso e gravidanze senza controlli

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nogood Mohammad Ahmed Shamsan è sdraiata sotto le coperte del suo letto, esausta. Appoggia la mano sinistra sul ventre per cercare di trarne conforto, mentre fa lunghi e lenti respiri. Accanto a Nogood c’è sua, seduta su una sedia, che si occupa dei suoi bisogni. Sotto il braccio destro di Nogood, Ahmed, nato da appena un giorno, dorme, aggrappandosi al nido di coperte che lo circonda. Nogood è ricoverata nel reparto post-operatorio dopo aver dato alla luce Ahmed, partorito con cesareo presso il reparto maternità dell’ospedale Al-Jamhouri, nella città di Taiz, in. Da maggio 2021, MediciFrontiere (MSF) e il ministero della salute gestiscono insieme i servizi materni e neonatali dell’ospedale. Msf fornisce supporto tecnico e finanziario, oltre a forniture mediche e logistiche per gestire l’unità di maternità, compresi ...

In sostanza, pace come lotta a diseguaglianze e squilibri che possono" e sovente lo ...... per tutelare i diritti delle bambine e dei bambini affinché possanoadulti consapevoli e ... dal 2016 in Repubblica Democratica del Congo, dal 2018 in Libia e Tunisia, dal 2020 in, dal ...

Gli huthi in Yemen stanno adottando misure che ledono i diritti delle donne. Ora potranno spostarsi solo se accompagnate da un uomo.