WWE | Vengono piantati i semi per un possibile Turn Heel di Cody Rhodes

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è tornato in WWE dopo un’esperienza in AEW e ha ricevuto una delle migliori ovazioni del pubblico durante WrestleMania 38. Poi si è infortunato e al suo ritorno ha ricevuto un’altra reazione molto positiva durante la Royal Rumble nell’Alamodome. Sembra però che la WWE abbia intenzione di piantare iper il passaggio dial lato oscuro, almeno in futuro. Ogni Superstar della WWE (tranne John Cena) è potuta passare almeno una volta da babyface ao viceversa, quando se ne ha il bisogno. Questo fa progredire il personaggio e aggiunge delle dinamiche fresche alle storyline in corso.è un babyface sin dal suo ritorno in WWE, ma Paul Heyman è in grado di far cambiare idea a chiunque. Durante il podcast ...