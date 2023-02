WWE | Una buona puntata non basta per Raw | ascolti in calo

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La scorsa notte è andata in onda su USA Network lasettimanale di Monday Night Raw, laper quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di circa 1.866.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.55. Si torna sotto i 2 milioni Dopo delle settimane stabilmente sopra i 2 milioni di spettatori lo show rosso torna al di sotto di questa soglia con ilfatto registrare questa settimana. Infatti la differenza fra questae la precedente è di circa 300.000 spettatori. WWE Raw last night on USA Network (8-11pm):1,866,000 viewersP18-49 rating: 0.55Expect ranking info later from Showbuzz pic.twitter.com/5KhY1Uz0eA— Wrestlenomics (@wrestlenomics) February 7, 2023