WWE | Le Toxic Attraction non esistono più | Jacy Jayne pone fine all’amicizia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Lo scorso weekend al PLE NXT: Vengeance Day Gigi Dolin ehanno sfidato la campionessa NXT Roxanne Perez in un triple threat match con la cintura in palio. Nessuna delle due è riuscita a vincere il titolo e le incomprensioni tra le due hanno aiutato Roxanne a confermarsi campionessa. Questa notte si è dunque arrivati ad uno spartiacque della loro carriera ad NXT, ospiti del talk show Ding Dong Hello! di Bayley, le due hanno provato a ricucire il rapporto aiutate dalla Role Model, ma lo strappo si è rivelato troppo profondo. Colpa tua, no tua! Il segmento con protagoniste Bayley e leha concluso la puntata di NXT. Buona la reazione del pubblico per il ritorno ad NXT, dopo oltre tre anni, di Bayley che ha subito introdotto le sue ospiti per provare a capire i motivi della possibile ...

After watching Jayce Jayne and Gigi Dolin fully come apart at NXT Vengeance Day, Bayley took it upon herself to get the Toxic Attraction gals back on the same page via an appearance on her much-loved ...Despite coming up short at NXT Vengeance Day in their quest to become NXT Women’s Champion, Jacy Jayne & Gigi Dolin will be greeted by former NXT legend Bayley in her signature talk show, “Ding Dong, ...