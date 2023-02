WWE | Il ritorno di Meiko Satomura e una Open Challenge annunciati per la prossima settimana ad NXT

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dal disfacimento di NXT UK, l’ex campionessa femminile del brand britannicoè apparsa solamente una volta ad NXT ed è stata nella puntata successiva al PLE Worlds Collide, evento in cui ha combattuto in un triple threat match per unificare le cinture femminili di NXT e NXT UK, perdendo contro Mandy Rose. Nella sua ultima e unica apparizione ad NXT, la giapponese ha sconfitto Roxanne Perez, ma proprio al fianco della campionessa apparirà la. “Non è vero che non ho amiche” La campionessa Roxanne Perez è stata interrotta durante un’intervista nel backstage dalle ex campionesse di coppia Kayden Carter e Katana Chance. Le ex campionesse si sono lamentate del furto subito a Vengeance Day e del fatto di non avere un rematch per i titoli di coppia e se la sono presa senza motivo ...