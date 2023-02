WWE | Brock Lesnar “limita” Austin Theory a Raw | cancellato un promo dello US Champion a causa di The Beast?

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Sotto la gestione Triple H la WWE ha tenuto segreti buona parte delle sorprese e dei ritorni dell’ultimo periodo, bisogna prenderne atto. Nonostante ciò, le apparizioni die Lita in quel di Raw hanno decisamente eccezione, anche se la presenza di The, fino a poco prima della messa in onda, non era nemmeno stata ufficializzata internamente. Scopriamo di più.“declassato”, nienteper lui adiSecondo un report, l’ex assistito di Paul Heyman non apparteneva allo script ed alla scaletta originali della puntata. Nel suo “slot” compariva, invece, uncon protagonistache, come avete visto, non ha avuto luogo. Lo USha ...

Riuscirà ad arrivare a WrestleMania con il titolo attorno alla vitaLesnar vs Bobby Lashley ...Undisputed Universal Championship: Sami Zayn vs Roman Reigns (C) Sami Zayn giocherà in casa e ...Inoltre, i fan potranno contare su un'ampia rosa di Superstar e Leggende, tra cui Roman Reigns, 'American Nightmare' Cody Rhodes, Ronda Rousey,Lesnar, 'Stone Cold' Steve Austin e altri ...

WWE: Brock Lesnar nomina una Superstar che non potrebbe essere menzionata e i fan esplodono Spazio Wrestling

WWE: Brock Lesnar lotterà ad Elimination Chamber, ecco chi sarà il suo avversario *UFFICIALE* Spazio Wrestling

C'è heat nel backstage WWE nei confronti di Brock Lesnar Arriva la smentita World Wrestling

WWE: Botch durante l’entrata di Brock Lesnar a Raw *VIDEO* Spazio Wrestling

Gunther e la vita da ring: Brock Lesnar, Royal Rumble, cardio, sushi e carbonara La Gazzetta dello Sport

Brock Lesnar left WWE fans stunned and howling with laughter with a racy comment about his wife on this week’s episode of Raw. The Beast Incarnate, who is married to former women’s champion and model ...Amy 'Lita' Dumas returned to WWE this past Monday night on "Raw," helping Becky Lynch secure a victory over Bayley.