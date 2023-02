WTA Abu Dhabi 2023 | risultati 8 febbraio | avanza Belinda Bencic | si ritira Anett Kontaveit

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Oggi è scattato il secondo turno del tabellone principale del torneo Mubadala AbuOpendi tennis, di categoria WTA 500, in programma ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti: quattro gli incontri disputati, senza azzurre protagoniste. Nella parte alta del main draw la cinese Zheng Qinwen regola la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 5, con lo score di 7-6 (10) 6-1, mentre la russa Veronika Kudermetova, numero 4 del seeding, elimina la belga Elise Mertens con il punteggio di 6-1 7-5. Nella parte bassa del tabellone la qualificata statunitense Shelby Rogers approfitta del ritiro dell’estone, testa di serie numero 7, giunto sul punteggio di 4-6 6-3 4-1 per la nordamericana, ed ai quarti affronterà l’elvetica, numero 2 ...

Dopo gli Australian Open Belinda Bencic (9) tornata in campo nel500 diDhabi per gli ottavi di finale, dove nel giorno del suo debutto ha sconfitto l'ucraina Marta Kostyuk (57) con il punteggio di 6 - 4 7 - 5. La sangallese, testa di serie numero due del ...Linz: Errani fuori al primo turno Finisce al secondo turno l'avventura di Jelena Ostapenko adDhabi, vince parallelamente Veronika Kudermetova contro Elise Mertens. Nel '250' di Linz non va ...

WTA Abu Dhabi: Ostapenko grande vittoria su Collins. Fernandez supera le qualificazioni Ubitennis

WTA 500 Abu Dhabi e WTA 250 LInz: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Out al primo turno Sara Errani LiveTennis.it

WTA Abu Dhabi: Putintseva supera Andreescu anche col fioretto, Krejcikova troppo potente per Ruse Ubitennis

WTA Abu Dhabi, forfait Badosa e Muguruza: come cambia il tabellone SuperTennis

WTA Abu Dhabi: Muguruza e Badosa salutano il torneo ancor prima di giocare. Out Fernandez, avanti Pliskova Ubitennis

Oggi è scattato il secondo turno del tabellone principale del torneo Mubadala Abu Dhabi Open 2023 di tennis, di categoria WTA 500, in programma ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti: quattro gli inc ...Dopo gli Australian Open Belinda Bencic (WTA 9) è tornata in campo nel WTA 500 di Abu Dhabi per gli ottavi di finale, dove nel giorno del suo debutto ha sconfitto l'ucraina Marta Kostyuk (57) con il p ...