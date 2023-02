Wonder Man | Marvel conferma che la serie sta arrivando | Sarà qualcosa di mai visto

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Per la prima volta, lahato che è in sviluppo unadedicata aMan e che avrà per protagonista Yahya Abdul-Mateen II. Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook, il produttore Stephen Broussard hato ufficialmente l'arrivo dellasuMan che avrà per protagonista Yahya Abdul-Mateen II e la cui regia è stata affidata a Destin Daniel Cretton. "Destin sta facendo uno show televisivo per noi chiamatoMan. Penso che sia in sviluppo attualmente". Nel corso dell'intervista, il produttore ha aggiunto che lo showinfluenzato dalle trame dei fumetti e chedavvero unico rispetto alle altre storie del MCU che lo hanno preceduto. "...

