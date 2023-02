WeTransfer apre al Web3

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Per il comparto fintech e per gli investitori, il 2023 potrebbe essere l’anno della riscossa, come fa presagire l’ingresso nel mercato di molte aziende di prestigio. L’ultima è, leader nel settore del trasferimento dei file su internet, che ha recentemente annunciato il lancio di un servizio che consentirà agli utenti di generare e distribuire NFT direttamente dai loro smartphone. Il progetto sarà realizzato grazie alla partnership siglata con Minima, piattaforma all’avanguardia nell’elaborazione di soluzioni digitali per le imprese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.