Webuild guida il consorzio che realizzerà la Circonvallazione di Trento

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –, in, ha ottenuto da RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) l'aggiudicazione dellaferroviaria di(Lotto 3A) per 934 milioni di valore complessivo. Ilto dal Gruppo(55% di quota totale) e progetterà ecirca 13km di nuova linea ferroviaria, quasi tutta in sotterraneo, nell'ambito del quadruplicamento dell'alta velocità Fortezza-Verona in prosecuzione della Galleria di Base del Brennero. Per l'esecuzione dei lavori, si stima saranno creati circa 1.000 posti di lavoro, diretti e di terzi, con un indotto importante per tutta la filiera. A eseguire i lavori sarà per il 55% il Gruppo(51%e 4% Seli), ...