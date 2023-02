Volley femminile | Conegliano strapazza il Resovia | testa di serie ai quarti di Champions League

La diretta testuale live di Reale Mutua Fenera Chieri - Sliedrecht Sport , partita valevole come gara di ritorno dei quarti di finale della Cev Challenge Cup2022/2023 di. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, dopo il netto successo dell'andata, devono vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. La formazione olandese va invece ...Termina 0 - 3 (19 - 25, 27 - 29, 19 - 25) il match tra SSC Palmberg Schwerin e Savino Del Bene Scandicci , partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Cev Cup2022/23 . Un'ottima vittoria per Scandicci, che permette alla squadra italiana di qualificarsi alle semifinali della competizione.

Letizia Camera non è scesa in campo per il match di Champions League femminilr questa sera contro il Volero Le Cannet. L'atleta italiana, infortunatasi ieri durante l'allenamento tecnico pomeridiano, ...Conegliano ha surclassato il Developres Resovia con un secco 3-0 (25-20; 25-17; 25-16) nell’ultimo match della fase a gironi di Champions League di volley femminile. Le Campionesse del Mondo hanno gig ...